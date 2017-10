Zu Ehren des russischen Präsidenten: Amerikanisches Restaurant will Putin-Pizza servieren

Quelle: www.globallookpress.com Zu Ehren russischen Präsidenten: Amerikanisches Restaurant will Putin-Pizza servieren (Symbolbild)

Anlässlich des 65. Geburtstages des russischen Präsidenten Wladimir Putin will ein Restaurant in Washington drei Tage lang Pizza servieren, die „Hot like Putin“ heißt (auf Deutsch "Heiß wie Putin").