Keine Abschiebung für 106-jährige afghanische Asylbewerberin aus Schweden

Die weltweit älteste Asylbewerberin, die 106-jährige Bibihal Uzbek aus Afghanistan, der nach der Ablehnung ihres Asylgesuchs eine Abschiebung aus Schweden drohte, bleibt trotzdem im Land. Am Mittwoch fällte das Migrationsgericht ein Urteil, laut dem Uzbek "in einem sehr schlechtem Gesundheitszustand ist, der sich drastisch verschlechtern kann". "Aus humanitären Aussichten gesehen, wäre es schockierend, sie zu einer Reise in ihr Heimatland zu zwingen", hieß es.