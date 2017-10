Wolke in Gestalt eines mythologischen Drachens erscheint am japanischen Himmel [VIDEO]

Wolke in Gestalt mythologischer Drachen erscheint am japanischen Himmel

In der japanischen Großstadt Niigata ist ein äußerst ungewöhnliches Phänomen am Himmel erschienen. Überraschte Japaner hielten das mysteriöse Vorkommnis mit ihren Smartphones fest. Ein Video, das die geheimnisvolle Wolke zeigt, verbreitete sich blitzschnell im Internet und zog viel Aufmerksamkeit auf sich.

Eine merkwürdige Wolke erschien am Himmel der japanischen Stadt und nahm Gestalt eines schlangenartigen Drachen an. Die rohrförmige, helle Wolke sah nur ein paar Zentimeter breit aus und streckte sich vom mit grauen Wolken übersäten Himmel bis zur Erde. Nach einiger Zeit schnellte das Wetterphänomen wirbelnd in die Höhe und löste sich auf.

