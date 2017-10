US-Bäckerei setzt "Liebe" auf Zutatenliste – Aufsichtsbehörde schickt Abmahnung

Gefühle haben im Müsli aus Sicht von US-Lebensmittelkontrolleuren nichts zu suchen. Die Aufsichtsbehörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) hat jetzt eine Bäckerei im Bundesstaat Massachusetts aufgefordert, in der Zutatenliste für Frühstücksflocken nur handfeste Bestandteile zu nennen. "Ihre Marke Nashoba Granola führt die Zutat 'Liebe' an", heißt es in der Abmahnung. "Liebe" sei aber kein gängiger oder üblicher Name für eine Zutat.