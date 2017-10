Regierungskrise in Ecuador – Vizepräsident kommt in Untersuchungshaft

Ecuadors Präsident Lenín Moreno hat die bisherige Bauministerin María Alejandra Vicuña zu seiner neuen Vizepräsidentin ernannt. Zuvor war der bisherige Vizepräsident Jorge Glas in Untersuchungshaft gekommen. Er steht im Verdacht, in einen Korruptionsskandal um hohe Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit Auftragsvergaben an den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. Das Parlament hatte seine Immunität daraufhin aufgehoben.