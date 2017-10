Umzug der Bundeswehr-Flieger von Incirlik nach Jordanien abgeschlossen

Vier Tornado-Aufklärungsflugzeuge seien am Mittwochnachmittag auf dem Stützpunkt Al-Asrak gelandet, teilte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums mit. In den kommenden Tagen sollen sie ihre Einsatzflüge im Kampf gegen den "Islamischen Staat" wieder aufnehmen.

Das Tankflugzeug der Bundeswehr ist schon seit Monaten von Jordanien aus im Einsatz. Die Tornado-Aufklärungsmaschinen wurden vorübergehend zurück nach Deutschland gebracht. Die Bundeswehr wird weiter die Luftangriffe der internationalen Allianz gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" mit 250 Soldaten unterstützen - allerdings in etwas abgespeckter Form. Statt sechs werden nur noch vier Tornados hochauflösende Bilder zur Identifizierung von Angriffszielen machen. Die anderen zwei Maschinen bleiben aber in Bereitschaft in Deutschland. Der IS sei auf dem Rückzug, das Gebiet zur Aufklärung werde kleiner, hieß es dazu aus dem Ministerium. (dpa)

