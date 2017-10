Per aspera ad astra: NASA erklärt, wie man eigenen Namen zum Mars fliegen lassen kann

Quelle: www.globallookpress.com Per aspera ad astra: NASA erklärt, wie man eigenen Namen zum Mars fliegen lassen kann

Wer schon immer mal zum Mars fliegen wollte, kann jetzt zumindest schon mal seinen Namen hinschicken. Auf einer Webseite der US-Raumfahrtbehörde NASA kann man Vor- und Nachnamen eintragen und dann eine Art virtuellen "Boarding Pass" erhalten. Die Namen kommen dann per Mikrochip an Bord des Mars-Lander InSight, der sich im kommenden Mai auf den Weg zum roten Planeten machen soll, wie die NASA am Mittwoch mitteilte.