Kleiner Helfer des Briefträgers: Deutsche Post nimmt Begleitroboter in Testbetrieb

Die Deutsche Post testet im nordhessischen Bad Hersfeld den Einsatz eines Begleitroboters. Sechs Wochen lang werde dort in zwei Zustellbezirken ein sogenannter Postbot eingesetzt, sagte Konzernvorstand Jürgen Gerdes am Mittwoch in der Kleinstadt.