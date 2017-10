Verdiente Lektion: Tankwart übergießt rauchenden Kunden mit Löschschaum [VIDEO]

Sicherheit geht vor: An einer Tankstelle in der bulgarischen Hauptstadt Sofia hat sich ein Mann geweigert, seine Zigarette aus zu machen. Der Tankwart hat ihm geholfen - mit einem Feuerlöscher voller Schaum. Das Video der Überwachungskamera ist im Internet ein Hit.

Im Video ist zu sehen, wie ein junger Mann an der Tankstelle raucht und dann kurz mit jemandem streitet. Im nächsten Moment erscheint ein Mitarbeiter der Tankstelle, nimmt den Feuerlöscher in die Hände und übersprüht dann den starrsinnigen Kerl ohne weitere Warnung mit Löschschaum. Da der junge Mann neben seinem Auto stand, geriet der Schaum auch durch die offene Tür in den Wagen. Die anderen Fahrgäste im Auto sahen sich gezwungen, aus dem Fahrzeug auszusteigen.

