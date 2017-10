Thyssenkrupp ruft größtes EU-Schmiedeunternehmen ins Leben

Der Industriekonzern Thyssenkrupp setzt seinen Umbau fort und hebt Europas größtes Schmiedeunternehmen aus der Taufe. Dafür bündelt der Konzern mehrere Sparten seiner bisherigen Schmiedeaktivitäten, bei denen unter anderem Maschinen- und Motorteile etwa für den Bergbau, die Schiffs- und Automobilindustrie hergestellt werden.

Weltweit gehöre der neue Bereich Thyssenkrupp Forged Technologies mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro und rund 7000 Mitarbeitern zu den "Top 3" der Branche, teilte ein Sprecher am Mittwoch in Essen mit.

In Deutschland zähle die Sparte mit Standorten in Homburg an der Saar und im nordrhein-westfälischen Remscheid knapp 800 Beschäftigte. Nach dem Abbau vom weltweit rund 1.000 Arbeitsplätzen bereits im Vorfeld des Zusammenschlusses seien derzeit keine weiteren Restrukturierungen geplant, hieß es. (dpa)