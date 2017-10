Lebensmittelqualität in Osteuropa: "Es darf in der EU keine Bürger zweiter Klasse mehr geben!"

Quelle: www.globallookpress.com Neun ehemals kommunistisch regierte EU-Länder beklagen schlechtere Lebensmittelqualität

Neun ehemals kommunistisch regierte EU-Länder haben sich zu einer gemeinsamen Initiative gegen unterschiedliche Qualitätsstandards von Lebensmitteln innerhalb des gemeinsamen Marktes zusammen geschlossen. "Es darf in der Europäischen Union keine Bürger zweiter Klasse mehr geben!", formulierte die slowakische Agrarministerin Gabriela Matecna am Dienstag in Bratislava als gemeinsames Ziel.