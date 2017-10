Lieber in den Knast, als hungrig bleiben: Polizei lockt Autodieb mit Taco vom Baum [VIDEO]

Lieber in Knast, als hungrig bleiben: Polizei lockt Autodieb von Baum mit Taco an [VIDEO]

In der kanadischen Stadt Regina hat ein Autodieb vier Stunden auf einem sechs Meter hohen Baum verbracht, weil er sich nicht der Polizei ergeben wollte. Er hatte einen Schraubendreher in der Hand und drohte, damit sich selbst oder Polizisten zu verletzen. Allmählich wurde der Mann müde, er begann zu gähnen und zu rauchen.

Eine Frau, die in der Nähe wohnte und hörte, wie der Mann sagte, dass er Hunger hat, ging in ein Café, holte einen Taco und bot ihm diesen an. Das half – der Mann konnte keinen Widerstand mehr leisten und kletterte herab. Er wurde sofort festgenommen. Ob er seinen Taco genießen konnte, blieb unklar.

