Sattelzug verliert leere Bierflaschen auf Weg nach Bremen und sorgt für Verkehrsstörung [FOTOS]

© Polizei

Ein LKW hat Dienstagnacht auf einem Zubringer der Autobahn 1 seine Ladung verloren - leere Bierflaschen verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn. Bis in den Morgen hinein musste der Zubringer Arsten in Richtung Bremen gesperrt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.