Prophezeiung oder Inspiration? Massaker von Las Vegas in Lied von Robbie Williams von 2002 entdeckt

Quelle: www.globallookpress.com

Zwischen den Handlungen des Schützen von Las Vegas und dem Inhalt des Liedes von Robbie Williams "Me And My Monkey" aus dem Jahr 2002 bestehen erschreckende Parallelen. Im Lied wird von einem Affen erzählt, der "einen Traum und eine Pistole" hat. Der Protagonist und das Tier fahren nach Las Vegas und wohnen dort im 33. Stock des Hotels Mandalay Bay. "Ich hoffe, dass mein Affe seine Pistole auf niemanden richtet", heißt es im Liedtext.