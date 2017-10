Russisches Außenministerium bedankt sich bei CIA für Unterstützung russischer Sprache

Am 29. September hat die Central Intelligence Agency in ihrem Twitter-Account ein Stellenangebot für russischsprachige US-Amerikaner veröffentlicht, die eine Hochschulbildung besitzen und Interesse für die nationale Sicherheit zeigen. Dabei hieß es in der Anzeige, dass der Job eines CIA-Beamten einem ermöglichen sollte, "die Wahrheit zu enthüllen". Das russische Auswärtige Amt ließ auf seine Reaktion nicht lange warten.