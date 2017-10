Bundespolizei: Immer mehr Flüchtlinge kommen auf Güterzügen über die Grenze zu Österreich

Quelle: www.globallookpress.com Bundespolizei: Immer mehr Flüchtlinge kommen auf Güterzügen über die Grenze zu Österreich

Die Fluchtvariante ist lebensgefährlich – trotzdem nutzen immer mehr Flüchtlinge Güterzüge auf ihrem Weg nach Deutschland. Die Bundespolizei in München hat in diesem Jahr bereits 319 Flüchtlinge im Großraum München aufgegriffen, die diesen Weg über die deutsch-österreichische Grenze genutzt hätten. Viele Flüchtlinge unterschätzen dabei die im Herbst bereits frostigen Temperaturen bei der Fahrt über den Brenner, warnte die Bundespolizei-Inspektion in einer Mitteilung vom Sonntag.