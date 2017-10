"Es gibt ja Kerzen da drin": Mann gerät in Göteborger Dom in Brand

Ein Mann ist in der Domkirche im schwedischen Göteborg in Brand geraten. Er sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ob er sich absichtlich anzündete oder es sich um einen Unfall handelte, war zunächst unklar.