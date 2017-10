Kolosseum öffnet "Ränge für den Pöbel" nach 40 Jahren Restaurierung

Zum ersten Mal seit 40 Jahren können Besucher des Kolosseums wieder bis auf die obersten Ränge steigen, um in das Innere des Amphitheaters und über Rom zu blicken. Am Dienstag eröffnete der italienische Kulturminister Dario Franceschini die restaurierte Aussichtsterrasse in rund 40 Metern Höhe. Vor etwa 2.000 Jahren saß dort "der Pöbel", um Gladiatoren- und Tierkämpfe zu verfolgen.