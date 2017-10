Wladimir Putin gratuliert Steinmeier und Merkel zum Tag der Deutschen Einheit

Quelle: www.globallookpress.com Wladimir Putin gratuliert Steinmeier und Merkel zum Tag der Deutschen Einheit

Kremlchef Wladimir Putin hat am Tag der Deutschen Einheit zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Moskau und Berlin aufgerufen. "Russland legt viel Wert darauf, das gute Potenzial zu erhalten", schrieb Putin am Dienstag in einem Glückwunschtelegramm an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel.