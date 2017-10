Größter Offshore-Windpark in China in Betrieb genommen [VIDEO]

In China ist nun der größte Offshore-Windpark im Land in Betrieb, teilte der Fernsehsender CGTN mit. Die Windkraftanlagen befinden sich an der Meeresküste in der Provinz Jiangsu im Osten des Landes. Das Windkraftwerk soll 820 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produzieren.