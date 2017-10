Hamas startet Machtübergabe an palästinensische Regierung in Gaza

Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah will unverzüglich die Regierungsgeschäfte im Gaza-Streifen übernehmen. Bei einem Besuch in dem bislang von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Küstenstreifen sagte Hamdallah am Montag, die Fatah-Regierung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas werde die bislang Hamas-geführten Ministerien sofort übernehmen.