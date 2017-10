Iran und Irak beginnen gemeinsames Militärmanöver in Kurdenregion

Der Iran und Irak haben am Montag ein gemeinsames Militärmanöver an Irans westlichen Grenzen zur nordirakischen Kurdenregion begonnen. Die beiden Länder einigten sich auf das gemeinsame Manöver nachdem die Kurden in Nordirak sich letzte Woche in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatten.