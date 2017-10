Polizei: Messer-Angreifer von Marseille hatte tunesischen Pass

Der Messer-Angreifer von Marseille war nach ersten Ermittlungen der französischen Polizei Tunesier. Erst Ende der vergangenen Woche sei der Mann wegen eines Ladendiebstahls in Lyon festgenommen worden, sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt, François Molins, am Montag in Paris. "Er hat da einen tunesischen Pass vorgezeigt."