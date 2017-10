Porno-Star wird zu Trikot-Sponsorin von Fußballclub

Der Fußballclub Oberwürzbach arbeitet nun mit der Porto-Star Lena Nitro zusammen. Das teilten lokale Medien mit und bestätigte Nitro selbst in ihrem Twitter-Profil.

Dem Sport-Vorstand des Clubs, Torsten Nelz zufolge wollte die Mannschaft in dieser Saison "etwas ganz Verrücktes machen" und – im direkten Sinne des Wortes – "einen richtig geilen Trikotsponsor" finden. Nelz schrieb der 30-jährigen Nitro einen Brief. Zwei Tage später gab sie ihre Antwort. Sie fand den Vorschlag "spannend und super". Sie erklärte sich einverstanden, dass ihr Name auf den Trikots der Fußballspieler steht, und machte bereits ein Fotoshooting mit dem Team.

