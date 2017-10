Wegen Muezzin-Rufs: Rumänische Rechtsradikale stören Konzert in Nationaloper

Ein Muezzin-Ruf in einem modernen Musikstück hat rumänische Rechtsradikale in der Nationaloper der rumänischen Stadt Cluj (Kolozsvar/Klausenburg) zu einer Störaktion veranlasst. Es handelte sich um die Komposition "The Armed Man: A Mass for Peace" (Der bewaffnete Mann: Eine Messe für Frieden) des walisischen Komponisten Karl Jenkins aus dem Jahr 2000, die den Opfern des Kosovo-Kriegs gewidmet ist. Neben vielen anderen kulturellen Zitaten enthält das Werk auch den muslimischen Ruf zum Gebet.