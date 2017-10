Tausende Hongkonger demonstrieren am Nationalfeiertag gegen Peking

Tausende Hongkonger haben am chinesischen Nationalfeiertag gegen Pekings wachsende Einflussnahme in der autonom regierten Sonderverwaltungsregion demonstriert. Die Demonstranten beklagten eine zunehmende Beschränkung der politischen Freiheiten in der asiatischen Finanz- und Wirtschaftsmetropole. Der Protest richtete sich auch gegen Justizminister Rimsky Yuen, dem die Protestler die Inhaftierung der drei Führer der "Regenschirmbewegung" Joshua Wong, Nathan Law und Agnes Chow vorwarfen.