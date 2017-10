Braunkohlekraftwerk Frimmersdorf geht in Reserve

Nach mehr als sechs Jahrzehnten ist der normale Betrieb des Braunkohlekraftwerks Frimmersdorf im rheinischen Grevenbroich eingestellt worden. Die zwei 1966 und 1970 in Betrieb genommenen 300-Megawatt-Blöcke wurden wie geplant vom Netz genommen und in die "Sicherheitsbereitschaft" überführt. Vier Jahre lang sollen die Kraftwerksblöcke noch als Kapazitätsreserve für Stromengpässe bereitstehen, ansonsten aber nicht mehr produzieren, sagte ein Sprecher des Betreibers RWE Power am Sonntag.