Massenflucht aus Farm in China: 78 Krokodile brechen aus und werden zum Teil wieder eingefangen

Quelle: www.globallookpress.com

Aus einer Farm in der chinesischen Provinz Sichuan sind am Samstag 78 junge Krokodile ausgebrochen. Die kleinen Reptilien flohen in freie Wildbahn während einer Reparatur im Terrarium. Die meisten Ausbrecher – 73 – wurden ziemlich schnell wieder eingefangen. Die restlichen fünf Tiere seien nach Angaben der Farm-Leitung ziemlich harmlos: Erstens handele es sich bei ihnen um Babys, zweitens würden sie den kalten Winter sowieso nicht überleben.