Bühnenbild fällt auf Marilyn Manson – Rocksänger kommt mit Beinverletzung davon [VIDEO]

Quelle: www.globallookpress.com Bühnenbild fällt auf Marilyn Manson – Rocksänger kommt mit Beinverletzung davon

US-Rocksänger Marilyn Manson hat sich am Samstagabend eine Beinverletzung zugezogen. Der Vorfall ereignete sich während eines Konzertes in New York. Knapp eine Stunde nach dem Beginn der Veranstaltung in Manhattan fiel auf den Musiker ein Teil des Bühnenbildes. Diesen Augenblick zeichneten mehrere Kameras auf.