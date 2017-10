Führerschein für zivile Drohnen wird Pflicht

Quelle: www.globallookpress.com Führerschein für zivile Drohnen wird Pflicht

In Deutschland gelten von diesem Sonntag an zusätzliche Anforderungen für die immer beliebteren zivilen Drohnen. Für größere Fluggeräte ab zwei Kilogramm wird eine Art Führerschein ("Kenntnisnachweis") Pflicht, wie eine im Frühjahr in Kraft getretene Verordnung des Bundesverkehrsministeriums vorsieht. Die Nutzer müssen nun ihre Kenntnisse zur Navigation der Geräte und den rechtlichen Grundlagen nachweisen. Ausgenommen davon sind Modellflugplätze, auf denen es auch eine Aufsichtsperson gibt.