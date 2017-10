Experten schätzen Gesamtwert von Bodenschätzen in Nordkorea auf knapp drei Billionen US-Dollar

Quelle: Reuters Experten schätzen Gesamtwert von Bodenschätzen in Nordkorea auf knapp drei Billionen US-Dollar

Experten haben den Wert der in Nordkorea lagernden Bodenschätze errechnet. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen entsprechenden Bericht der Rohstoffgewinnungsfirma Korea Resources berichtet, besitzt Nordkorea 14 Mal so viele Vorräte an Bodenschätzen wie sein südlicher Nachbar. Ihr Wert beläuft sich demnach auf 2,79 Billionen US-Dollar.