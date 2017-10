Kunstdiebe stehlen Renoir kurz vor Versteigerung

Quelle: www.globallookpress.com Kunstdiebe stehlen Renoir kurz vor Versteigerung (Symbolbild)

Unbekannte haben am Samstagabend in Saint-Germain-en-Laye bei Paris ein Bild von Pierre-Auguste Renoir gestohlen. Das 14 mal 12,2 Zentimeter große Ölgemälde "Portrait d'une Jeune Fille Blonde" (auf Deutsch "Porträt eines jungen blonden Mädchens") sollte eigentlich an diesem Sonntag unter den Hammer kommen. Das Auktionshaus schätzte den möglichen Verkaufspreis auf 25.000 bis 30.000 Euro.