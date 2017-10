Katalanen versammeln sich vor Wahllokalen

In ganz Katalonien haben sich seit den frühen Morgenstunden Tausende Menschen vor Wahllokalen versammelt, um in einem von Spaniens Behörden verbotenen Referendum über die Unabhängigkeit der Region abzustimmen. Die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra, die von der Generalstaatsanwaltschaft in Madrid den Auftrag erhalten hatte, die Wahllokale vor ihrer offiziellen Öffnung um 09.00 Uhr abzusperren, kamen nach Medienberichten dem Befehl zunächst nicht nach.