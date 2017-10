29 Verletzte bei Tribünenunglück in Frankreich

Quelle: Reuters

Während des französischen Erstligaspiels zwischen SC Amiens und OSC Lille am Samstag ist auf der Zuschauertribüne des Fußballstadions in Amiens ein Geländer zusammengebrochen. Der Zwischenfall ereignete sich in der 17. Spielminute, als die Fans über den Führungstreffer von Lilles Fode Ballo jubelten. Dabei stürzten viele Zuschauer etwa eineinhalb Meter tief von der Tribüne in den Innenraum des Stadions. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen.