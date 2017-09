Kein Dreh für "Star Wars" im Windsor-Park: Zu viele Risiken für die Natur

Die Krongut-Verwaltung der britischen Königin Elisabeth II. hat die angeforderten Dreharbeiten für die neunte Episode von "Star Wars" in dem Windsor Great Park in Berkshire nicht genehmigt. In der Begründung hieß es, dass die Filmaufnahmen die Natur der Grünanlage zu sehr gefährden könnten.