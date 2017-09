Russlands Verteidigungsministerium rät Kiew zu Entlassung von Generalstabschef

Quelle: Reuters Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte Wiktor Muschenko. 22. September 2015

Russlands Verteidigungsministerium hat der ukrainischen Regierung empfohlen, den einheimischen Generalstabschef Wiktor Muschenko zu entlassen. Seine Worte über die nach den Militärübungen "Sapad 2017" in Weißrussland "versteckten" russischen Truppen bringe das Ausmaß an Verfall des ukrainischen Generalstabs und die Inkompetenz seines Leiters zum Vorschein, erklärte Generalmajor Igor Konaschenkow am Samstag in Moskau.