Ladenbesitzer in Polen lässt alle Ukrainer nach gestohlenen Waren durchsuchen

Ein polnischer Ladenbesitzer hat nach einem Diebstahl beschlossen, alle Kunden aus der Ukraine an der Kasse zu durchsuchen. Der Unternehmer hängte an der Tür seines Geschäftes im ostpolnischen Barlinek ein entsprechendes Warnschild aus. "Achtung! Jeder ukrainische Staatsbürger wird nach der Bezahlung an der Kasse durchsucht", lautete das Schild auf Polnisch und Ukrainisch. Die fremdenfeindliche Mahnung musste wegen viel Kritik noch am selben Tag entfernt werden.