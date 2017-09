Ariane-5-Rakete bringt zwei Satelliten ins All

Quelle: Reuters Ariane-5-Rakete bringt zwei Satelliten ins All (Archivbild)

Dreieinhalb Wochen nach einem abgebrochenen Startversuch hat eine Ariane-5-Rakete zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Die Trägerrakete hob in der Nacht zum Samstag erfolgreich vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. An Bord hatte sie jeweils einen Satelliten für den Betreiber Intelsat mit Sitz in Luxemburg und das japanische Unternehmen B-SAT.