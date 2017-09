USA ziehen nach mutmaßlichen Schallangriffen Diplomaten aus Kuba ab

Nach mysteriösen Erkrankungen amerikanischer Diplomaten in Kuba zieht die US-Regierung mehr als die Hälfte ihres Botschaftspersonals von der Insel ab. Die Botschaft in Havanna solle zwar offen bleiben, allerdings nur noch im Notbetrieb arbeiten. Somit wolle Washington die Zahl der Diplomaten, die Gesundheitsrisiken ausgesetzt seien, zu minimieren, schrieb US-Außenminister Rex Tillerson am Freitag in einem Statement. Er riet US-Bürgern gleichzeitig vor Reisen nach Kuba ab.