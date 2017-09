Ermittlung einer Vergewaltigung in Bayern - Gentest von 800 Männern soll Täter aufspüren

Nach einer Vergewaltigung in Bayern wollen die Ermittler den Täter mit einem Massen-Gentest aufspüren. Dafür werden 800 Männer zur freiwilligen Abgabe einer Speichelprobe aufgefordert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie alle dürften sich unmittelbar vor, während und nach dem Verbrechen am Tatort in Rosenheim oder in dessen Nähe aufgehalten haben.