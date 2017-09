Räumung der besetzten Schule in Berlin-Kreuzberg: Fall wird Gerichtsvollziehern übergeben

Quelle: www.globallookpress.com Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg

Die seit rund fünf Jahren von Flüchtlingen besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg soll geräumt werden. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann werde den Räumungstitel nächste Woche an den Gerichtsvollzieher übergeben, sagte eine Bezirkssprecherin am Freitag. Wann die Räumung dann tatsächlich erfolge, sei dem Gerichtsvollzieher überlassen.