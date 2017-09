Aus Leibeskräften schreien: Kater rettet Mann das Leben

Das Geschrei eines Katers hat einem Mann in München das Leben gerettet. Der 26-Jährige sackte beim Duschen in der Wohnung seiner Schwester zusammen, weil giftiges Kohlenmonoxid aus der Nachbarwohnung ins Badezimmer strömte. Auch Kater Benni war in dem Raum.