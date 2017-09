Nach Bart-Wettbewerb: Mutmaßlicher Drogenhändler aus dem Tor-Netzwerk festgenommen

Nach Bart-Wettbewerb: Mutmaßlicher Drogenhändler aus dem Tor-Netzwerk festgenommen

Eigentlich hat er lediglich an der internationalen Bart- und Schnurrbart-Meisterschaft teilnehmen wollen. Festgenommen zu werden gehörte nicht zu seinem Plan. Der 38-jährige Franzose mit einem erstaunlich langen roten Bart wurde jedoch am Atlanta Flughafen in den USA verhaftet. Ihm wird Handel mit Drogen im anonymen Netzwerk Tor vorgeworfen.