New York: Tausende Mini-Elefanten landen an Fallschirmen, um Geld für Schulen zu sammeln

© http://dumbo.is

Tausende Mini-Elefanten sind an Fallschirmen im New Yorker Stadtteil Dumbo gelandet. Die kleinen Elefanten segelten am Donnerstagabend (Ortszeit) vor der Manhattan Bridge von Häuserdächern herunter auf die Straße, wo hunderte Menschen sich versammelt hatten und die kleinen Figuren jubelnd auffingen. Mit der Aktion, die nun jedes Jahr stattfinden soll, möchte ein Verein im Stadtteil Dumbo Geld für die Schulen in der Gegend sammeln.