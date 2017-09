Dänemark schickt Soldaten an die Grenze zu Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com Dänemark schickt Soldaten an die Grenze zu Deutschland (Symbolbild)

Dänische Soldaten sollen seit Freitag die Polizei bei den Kontrollpunkten an der an der Grenze zu Deutschland entlasten, die im Januar 2016 wegen steigender Flüchtlingszahlen eingeführt wurden. Allerdings sollen die bewaffneten Soldaten laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau hauptsächlich im Hintergrund arbeiten und nicht direkt die Autos kontrollieren. An den Haltestellen der großen Fähren in Rødby und Gedser würden sie zunächst nicht eingesetzt.