Mit Pistole bewaffnete Coca-Cola-Flasche beraubt Café in USA [VIDEO]

Eine Raststätte in der Stadt Henderson im US-Bundesstaat Kentucky ist von einem als Coca-Cola-Flasche verkleideten Mann beraubt worden. Das Video dazu, das von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, hat die örtliche Polizeidienststelle nun auf ihrem Facebook-Auftritt veröffentlicht.

Der Räuber in der eigentümlichen Verkleidung hatte das Café durch die Hintertür mit einer Pistole in der Hand betreten und bedrohte anschließend den Manager. Letzterer musste dem Täter 500 US-Dollar geben. Dem Fernsehsender Fox News zufolge wurde der Mann dabei nicht verletzt. Nach dem Raub verließ der Verbrecher den Tatort in einem grauen Kleintransporter. Der Besitzer des Lokals versprach, 5.000 US-Dollar für jegliche Informationen zu zahlen, die zur Ergreifung des Täters führt.

