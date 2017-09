Statt Fische Edelsteine geangelt: Deutscher erhält Juwelen-Sammlung seines Großvaters zurück

Ein Fischer hat aus dem Indischen Ozean eine rund 80 Jahre alte Edelsteinsammlung aus Idar-Oberstein gezogen. "Ich habe das vor einer Woche von einem Mittelsmann in Pakistan in einer Mail erfahren und konnte es erst kaum glauben", sagte Constantin Wild, Inhaber einer Edelsteinmanufaktur in Idar-Oberstein, am Freitag.