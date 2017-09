Palästinensergebiete in Israel vor Versöhnungstag abgesperrt

Israel hat die Palästinensergebiete wegen des jüdischen Feiertages Jom Kippur abgeriegelt. Bis Samstagnacht dürften Palästinenser nur in Ausnahmefällen, etwa aus medizinischen Gründen, das Westjordanland und den Gazastreifen verlassen, teilte eine Sprecherin der israelischen Armee am Freitag mit.

Der wichtigste jüdische Festtag Jom Kippur (hebräisch: Tag der Sühne), der am Samstag gefeiert wird, soll der Reue und Umkehr dienen. Gläubige fasten bereits ab Freitagabend.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Jerusalem wurden erhöht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zehntausende Gläubige hätten am Donnerstagabend bereits die Klagemauer in der Altstadt besucht. Sie gilt als heiligste Stätte für Juden weltweit.

Der internationale Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv stellt laut israelischem Radio von Freitagmittag bis Samstag am späten Abend den Flugverkehr ein. (dpa)