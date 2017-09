Russisches Außenministerium: US-Fehler führten zu humanitärer Katastrophe in Rakka

Quelle: www.globallookpress.com Russisches Außenministerium: US-Fehler führten zu humanitärer Katastrophe in ar-Raqqa

Wiederholte Zielfehler der US-geführten Koalition in Rakka haben erhebliche Schäden an der zivilen Infrastruktur in der Stadt verursacht. Der Mangel an humanitärer Hilfe habe dabei zu einer Katastrophe geführt, teilte der stellvertretende russische Außenminister für die Terrorismusbekämpfung, Oleg Syromolotow, mit.