Britische Polizei bringt Kindern auf YouTube richtiges Verhalten bei Terrorattacken bei

Schülern sollte nach Ansicht der britischen Polizei das richtige Verhalten bei einer Terrorattacke beigebracht werden. Direkt nach Anschlägen, wie kürzlich in einer Londoner U-Bahn, verbreiteten auch Kinder und Jugendliche Aufnahmen vom Tatort in sozialen Netzwerken. In Großbritannien hatte es in den vergangenen Monaten mehrere Terrorattacken - zum Beispiel nach einem Konzert in Manchester - gegeben, bei denen auch Jüngere ums Leben kamen.